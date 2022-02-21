【航空發展】空運局向大灣區航空發牌可營辦104條航線　港府：市場對航空業發展前景充滿信心

▲ 經濟日報資料圖片）

運輸及房屋局今日（21日）表示，空運牌照局向大灣區航空有限公司發牌，有效期至2027年2月20日，可營辦104條航線。港府指，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心。

港府稱，相信大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。會繼續與航空業界做好防疫抗疫工作，同時為航空業界復蘇做好準備，期望在疫情過後與社會各界一起重新出發，共同推動本港經濟發展重回正軌。

根據發出的牌照，大灣區航空有限公司在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於本月25日的憲報刊登。

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責任編輯：余思嵐