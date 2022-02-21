  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空發展】空運局向大灣區航空發牌可營辦104條航線　港府：市場對航空業發展前景充滿信心

社會 17:21 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

經濟日報資料圖片）

運輸及房屋局今日（21日）表示，空運牌照局向大灣區航空有限公司發牌，有效期至2027年2月20日，可營辦104條航線。港府指，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心。

港府稱，相信大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務，有助進一步強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地之間的航空交通連繫，對鞏固香港作為國際航空樞紐的地位起積極作用。會繼續與航空業界做好防疫抗疫工作，同時為航空業界復蘇做好準備，期望在疫情過後與社會各界一起重新出發，共同推動本港經濟發展重回正軌。

根據發出的牌照，大灣區航空有限公司在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於本月25日的憲報刊登。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　酒樓回應指為紓緩社會對快速測試包需求
今日 14:49
【第五波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　酒樓回應指為紓緩社會對快速測試包需求
【失業率】本港失業率維持在3.9%　11個月來首次未下降
今日 16:33
【失業率】本港失業率維持在3.9%　11個月來首次未下降
【第五波疫情】今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
【第五波疫情】港府實施居安抗疫計劃　港大醫學院從衣食住行提供家居檢疫小貼士
今日 16:26
【第五波疫情】港府實施居安抗疫計劃　港大醫學院從衣食住行提供家居檢疫小貼士
【疫苗通行證】創科局製作疫苗通行證教學短片　將於多個商場中播放
今日 16:27
【疫苗通行證】創科局製作疫苗通行證教學短片　將於多個商場中播放
【長者注意】長者「樂悠咭」下周日起享2元乘車　首次須增值多於50元
今日 16:43
【長者注意】長者「樂悠咭」下周日起享2元乘車　首次須增值多於50元

你可能感興趣

【第五波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　酒樓回應指為紓緩社會對快速測試包需求
今日 14:49
【第五波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　酒樓回應指為紓緩社會對快速測試包需求
【失業率】本港失業率維持在3.9%　11個月來首次未下降
今日 16:33
【失業率】本港失業率維持在3.9%　11個月來首次未下降
【第五波疫情】今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
海運系統 疫情 運輸及房屋局 航空 機場 大灣區 香港

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
17:10 2022/02/20
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家