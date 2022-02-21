【失業率】招聘平台：1月起招聘數目急速下滑　促財算案予年長僱員額外支援

▲ 第五波疫情下，食肆大受衝擊。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港每日確診數目大增。政府將防疫措施收到最緊，因此多個行業百業蕭條。有前線網上招聘平台「Moovup好工速遞」指，自從1月底開始，招聘數目開始急速下滑。平台預計，疫情下餐飲業首當其衝，招聘數目將因為食肆倒閉潮而大幅下降；不過相較疫情初期，其他行業則在過去兩年逐步轉型，招聘數目有機會在疫情紓緩後逐步回升。

平台指，財政預算案將於本月23日出台，較年長的餐飲業僱員，例如廚師，因年齡或工種令他們較難轉型，建議政府可以加強支援力度，額外再給予他們更多支援。

Moovup 平台數據還指，自今年1月底開始，招聘數目開始急速下滑； 勞動力市場在過去三年，曾經出現過兩次供需拐點， 求職者在2021年上半年已經陸續找到合適工作，勞動力市場在7、8月開始供求出現失衡，僱主在招聘方面開始遇上困難； 但第五波疫情再次出現失衡，招聘數目減少，求職者難找到工作。

未來數月狀況會轉差 清潔物業會增人手

Moovup預期，整體勞動市場未來數月大致會轉差，但部分行業的人手需求會增加，如清潔、物流等行業。平台的數據更顯示，推銷/中介服務一直逆市繼續增加招聘廣告，不少保險及地產公司持續招聘經紀，現時這類這招聘廣告較1月初增加17%。早在2020年這類工作持續招聘，主要因為在資產升值及樓市暢旺的情況下，推銷/中介服務仍然有生意、能賺到錢。就以上勞工市場情況，建議僱主儘量保留表現良好的員工；而求職者則要調節預期，爭取不同兼職工作累積經驗，以應對經濟回暖時對人力需求大增的情況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9