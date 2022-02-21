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【交通班次】港鐵調整非繁忙時段列車服務　部分綫路候車時間將延長最多2分鐘

社會 17:19 2022/02/21

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港鐵將調整非繁忙時間班次。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，港鐵今日（21日）表示，農曆新年過後，港鐵平日乘客量顯著減少。港鐵將於周五（25日）起，調整部分鐵路綫於非繁忙時段的列車服務，平均候車時間會較現時稍為延長約1至2分鐘。

港鐵表示，農曆新年過後，港鐵於平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時段的乘客量錄得顯著減少，較去年12月大幅下降4成；而平日晚上8時後，以及週末和公眾假期的乘客量，比12月下跌約5成至6成。港鐵指，審慎檢視疫情最新發展下的乘客需求，以及列車的剩餘運載力、候車和乘車空間增加、人手配置和能源消耗等各項因素後，決定暫時調整部份鐵路綫非繁忙時段的列車服務，繁忙時段的列車服務則仍然維持不變。

調整後的班次詳情如下圖所示：

班次調整後每班車候車時間。（港鐵提供）

班次調整後每班車候車時間。（港鐵提供）

另外，港鐵將向持有今年2月份全月通加強版的乘客送出50元的港鐵車站商店電子購物現金券，現金券將透過MTR Mobile 派發。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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