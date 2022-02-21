【第五波疫情】衞生署不再公布初步確診數字　歐家榮：昨呈報逾6千個案更有助實時掌握趨勢

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮交代最新疫情。（馮漢柱攝）

本港第5波疫情持續，本港今（21日）新增7,533宗確診，當中3,229宗由醫管局確診，政府今日召開疫情記者會時未再有披露新增初步確診個案數目，以及大型爆發群組，僅披露昨（20日）新增呈報6,222宗個案。衞生署解釋，初確數字待核實或會延遲3日確診，故不會再公布有關數字，每日新增呈報個案數字則較有助實時掌握個案趨勢，而院舍爆發涉長者及殘疾人士，故會獲中心優先處理。

翻查資料，昨日疫情記者會上公布，本港前日錄得逾萬宗呈報個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今在會上表示，昨日新增呈報6,222宗個案，即較前日稍微回落。

歐家榮指出，按以往一貫做法，所有從私家醫院、私營化驗所或醫管局的初步陽性個案都會送到公共衞生化驗服務處覆檢，故每日公布確診數字，是經公共衞生化驗服務處核實數字。至於初步確診數字是未經公共衞生化驗服務處核實的餘下個案，正等待其核實，以往需要約一日時間。

他續指，由於現時無論是私營化驗所或醫管局的樣本數量太多，「如再數呢個未被確診數字，反映唔到過去24小時趨勢」，而新增呈報個案更加有助實時掌握現時個案趨勢，因所有初陽個案會即時入衞生署系統，可從中得知當日社區有多少宗初陽個案。他指出，有關個案如經私營化驗所，便會再送到公共衞生化驗服務處，若是醫管局個案便即時當為確診，「可能係一日、兩日，有啲情況延遲送去化驗室，可能要三日之後先確診。」因此當局不再公布初步確診個案。

此外，被問到會否再公布大型爆發個群組，或有何準則公布，歐家榮表示，由於個案積壓，會出現滯後，而目前社區個案數字太多，「大大小小爆發喺唔同地方出現，」，衞生防護中心較集中關注院舍爆發，牽涉的長者、身體殘障人士出現併發症的機會較高，故會優先處理。

至於職場等其他場所爆發，歐家榮指，中心一般會建議相關公司進行消毒清潔及安排員工檢測，如出現大型爆發，涉及人數眾多，中心會建議有關場所關閉一段時間，待全員檢測陰性才復工，甚至可能要在復工初段時間，安排員工在上班接受檢測，提及近期上水屠房錄逾百宗個案，將軍澳藍田隧道地盤也錄得較多個案，早前已透過運房局建議該地盤在上周六（19日）起停工7天，並安排相關員工檢測。

本港今（21日）新增7,533宗確診，醫管局公布過去24小時再多13名患者離世，包括一名11個月大女嬰（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅