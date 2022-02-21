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【極速鎖車】外賣員泊車10秒後鎖車隊即出動　網民嘆：搵食艱難白做一日

健康 17:42 2022/02/21

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外賣員泊車10秒後鎖車隊即出動。

沙田第一城屋苑的鎖車隊出名效率高，近日有網民分享影片，指目睹有外賣員停泊電單車後離開不到十秒，鎖車隊便立即出動，令他不禁慨嘆「真係冇人性」。

該名網民於Facebook群組上傳片段，指事發於沙田第一城，目睹有外賣員停泊電單車後不到十秒，即被鎖車，他形容「第一城真係冇人性……送外賣啫，司機又唔使1分鐘返嚟」。

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從影片可見，兩名鎖車隊人員將電單車鎖上，並拍照記錄，隨後疑似外賣員返回現與鎖車隊人員理論，樓主不禁慨嘆，「今時今日環境，搵食啫，放人一碼都唔得」，又指身穿黃色背心的鎖車隊人員態度非常差。

影片引起網民熱議，有人對外賣員表示同情，「搵食艱難，白做一日，好傷心」、「會唔會以後見到第一城就棄單」，有人建議外賣員「下次應該拒絕送上樓，要顧客到樓下取」。

不過，亦有網民認為鎖車隊只是「做返本分」、「俾人投訴得多，佢地要執正黎做，其實已經返唔到轉頭」。

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責任編輯：羅嘉欣

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