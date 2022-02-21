【第五波疫情】醫管局提醒家長如幼童現數項徵狀　應馬上召緊急救護車送院

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（馮漢柱攝）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（21日）新增7533宗確診個案，而在過去24小時，再多13名病人離世，涉及7男6女，包括一名11個月大女嬰。她早前因持續抽搐、發燒，在2月19日上午送到將軍澳醫院急症室，其新冠肺炎檢測呈陽性，再轉到伊利沙伯院兒科ICU作治療，惟其情況持續惡化，延至昨日（20日）離世。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在記者會上，引述香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、 香港兒科護士學會發出的指引，指一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等徵狀出現，就馬上召緊急救護車送院。

他表示，當局會視乎臨床診斷決定是否安排病人入院，也會為病人做身體檢測，以了解病人是否需要作進一步的治療，強調沒有一定的指標，而是根據不同的分析作決定。至於被問到有市民會自行購買成藥服用，他表示市民在進食任何藥物前都需向相關醫生查詢。

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責任編輯：郭詩詩