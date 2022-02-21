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【疫苗接種】港怡兒童疫苗接種中心周四啟用　由3月1日起增加接種量逾1倍

社會 17:54 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

由香港大學醫療系統營運的港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將於2月24日起投入服務，港大醫學院今日（21日）表示，該疫苗接種中心將由3月1日起，增大每日可接種劑量，每月可接種量增逾1倍。

港大醫學院表示，鑑於兒童接種疫苗有迫切需要，決定由3月1日起，將每日可接種劑量增加至平日540劑、周末660劑；每月接種劑量由8,000劑，增加逾1倍至16,080劑。

另外，港怡醫院兒童社區疫苗接種中心的開放時間，亦將由3月1日起，延長至每周7天工作，其中周一至周五開放時間為上午10時至晚上8時，周六及周日則開放12小時，由上午8時開放至晚上8時。

另外，疫苗中心亦歡迎學校安排學生集體接種，如要查詢或團體預約，可致電熱線3142 2366。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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