【美容護膚】NIPPI COLLAGEN膠原蛋白肽100　含87%天然膠原蛋白肽滲透真皮層

▲ NIPPI COLLAGEN【美容系列】膠原蛋白肽100。（圖片由NIPPI COLLAGEN提供）

隨著年齡的增長，新陳代謝速度會變慢，而膠原蛋白對女生來說十分重要。日本品牌NIPPI COLLAGEN是唯一擁有自家膠原蛋白研究所的生產商，其美容系列膠原蛋白肽100含有高達87%以上的天然膠原蛋白肽，讓各女性可以「膠原自生」！

▲ （圖片由NIPPI COLLAGEN提供）

在20歲開始膠原蛋白就會開始流失，修補能力亦同時下降，真皮層容易崩潰，衍生缺水、鬆弛、色素沉澱等等的肌膚問題。日照UVA／UVB更加劇皮膚受損，造成「光照性老化」。

NIPPI COLLAGEN指【美容系列】膠原蛋白肽100，含有純度高達87%以上的天然膠原蛋白肽，配合NIPPI高比例 GLY／PRO／HYP氨基酸組合。NIPPI COLLAGEN表示膠原蛋白肽100有效將膠原蛋白肽帶到肌底真皮層，重塑肌底膠原結構，做到「膠原自生」！

最新影片

NIPPI COLLAGEN指【美容系列】膠原蛋白肽100採用專利的生物酶分解技術，從天然膠原蛋白萃取平均分子量為5000道爾頓（Da）的肽類物質，以貼合人體構造的肽分子，把膠原蛋白肽帶到肌膚真皮層，人體吸收率高達90％以上。

NIPPI COLLAGEN表示有研究顯示每人每日持續食用5星期後，數據顯示皮膚角質層水份增加12.7%，參與研究對象認同皮膚水潤度增加。

若持續食用8星期後，數據顯示紅斑及發炎部位減少了15%，參與研究對象認同面部皮膚不均勻度得到改善及皺紋數量減少，令研究對象整體感覺年輕3.7年。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文