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【圍封強檢】南昌邨兩座樓污水呈陽性疑有隱形患者　今晚6時30分圍封檢測

社會 18:52 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今（21日）表示，由於深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今晚6時30分圍封兩幢大廈檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
 
政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨12時前接受檢測。另根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月8日至2月21日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月23日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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