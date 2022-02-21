【圍封強檢】南昌邨兩座樓污水呈陽性疑有隱形患者　今晚6時30分圍封檢測

▲ （資料圖片）

政府今（21日）表示，由於深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今晚6時30分圍封兩幢大廈檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨12時前接受檢測。另根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月8日至2月21日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月23日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰