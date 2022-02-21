【夫妻相處】結婚18周年恩愛如昔　梁芷珮夫妻相處秘訣：甜言蜜語唔怕多

冬奧昨日（20日）圓滿結束，而專程飛到北京為TVB冬奧節目做主持的梁芷珮（Christy）與老公亦完成了拍攝，適逢今日（21日）是兩人的結婚周年，惟要在檢疫中渡過，而Christy就在社交網上載與老公的恩愛合照及愛的宣言慶祝一番，她說：



18年前嘅今日，我好愛佢所以嫁畀佢，18年後嘅今日，我更加超愛佢，所以去到邊；都黐住佢！雖然今年結婚18周年要喺檢疫中渡過，但只要有老公喺身邊，邊度過都冇所謂啦！Happy 18th anniversary! Love u Lo Kung!!!!

從字裡行間都感受到她的喜悅心情！現年39歲的Christy與丈夫相愛18年，歌詞都有唱「相愛總是簡單，相處太難」到底兩人有甚麼夫妻相處之道呢？Christy昨晚就在IG同網友玩快問快答，Christy說：



佢（老公)永遠係我Number One，乜都諗佢先，佢開心我就開心，Vice versa（反之亦然）。唔好要另一半一下子變成另一個自己，放大佢嘅好處，接受佢嘅短處，多溝通，甜言蜜語唔怕多。

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而兩人性格都非常「易話為」，被問到兩人會不會好易嗌交？Christy說：「我哋兩個都係冇乜所謂嘅人，所以都夾，啱啱結婚會有argue，而家真係好少了。」檢疫中的Christy仍透露「出關」後，最想食是龜苓膏，因為實在太熱氣，回到家中先看仔女，之後再跟老公去買外賣慶祝結婚周年。

兩人結婚18載，育有2子1女，大仔已經18歲，換言之她21歲懷孕、22歲產子，更為老公先後誕下3個仔女，年紀輕輕就成為了媽咪，Christy坦言不會介意他人的看法，事實亦證明了他選擇正確。

婚後Christy和老公為了3個仔女努力製作旅遊節目《潮什麼系列》，因為此節目而廣為人熟悉，但原來Christy老公從來未接觸過攝影，一路都只是靠教golf維生，要在短短一年內學識揸機及剪片，7個《潮什麼》中有5個是他一手包辦，而出外景時，更要充當收音、燈光、航拍、影相及揸車，最長試過直踩一個月，Christy都封老公做超人。



而Christy的形象都相當健康，備受廣告商青睞，有傳廣告費每年賺近過百萬，賺來的錢供養3個仔女讀國際學校，為他們提供最優質的教育，而Christy的子女都十分爭氣，18歲大仔除了是學霸外，就讀2017年被劍橋大學評為100間創新學校之一的International College Hong Kong，還好有運動天份，年紀輕輕已經是香港高爾夫球代表，還拿到獎學金幫補每年16萬的學費。Christy亦都對大仔寄予厚望，希望他能為港爭光！

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責任編輯:陳麗薇