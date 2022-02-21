  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 20:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅艷芳】梅姐回港發展慈善事業　勇敢面對親友相繼離世打撃

娛樂 19:18 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《梅艷芳》（足本導演版）

將於2月23日下午4時在Disney+上線的《梅艷芳》（足本導演版）第4集，觀眾將會透過重新剪接的故事，以及新增片段，陪同梅姐走過一個個人生挑戰。

《梅艷芳》（足本導演版）劇情講到煞科事件以及Ben（楊祐寧飾）的感情生變，仍然留於清邁的梅姐（王丹妮飾）坐困愁城。

亦師亦友亦父的Eddie（古天樂飾）到臨探望，以人生豐富的閱歷，溫柔地開解梅姐，為她撥開心中的迷霧與風雨。梅姐決定回港重投娛樂事業，將愛情的鬱結安放於清邁的綿綿雨絲之中。

最新影片推介：陶大宇專訪

面對姐姐離世打撃

重整旗鼓的梅姐，發展演藝事業的同時，全力投入慈善事業，關愛民生基層，心繫華夏同胞，自始得到「梅姐」稱號。

一切看似重回正軌之時，從小與梅姐相依為命的姐姐梅愛芳（廖子妤飾）卻不敵癌魔，於2000年辭世。

此時，摯友張國榮（劉俊謙飾）安慰梅艷芳時稱，也許有些人就是要在生命最美麗的時刻告別，怎料此話對二人一語成讖……

行善為社會出力

梅愛芳去世後不久，梅艷芳也被確診患有子宮頸癌。她將消息告訴Eddie，卻叮囑他別告訴張國榮，以免他擔心。但原來當時哥哥也被病患折磨，亦同樣要求Eddie向梅姐隱瞞自已的病況免她擔心。

2003年，沙士來襲，梅姐想着如何為社會出一分力時，卻收到了哥哥離世的噩耗。

身體欠安與社會低氣壓，加上哥哥的突然離開，梅姐於殯儀館內呆望張國榮靈柩，最後泣不成聲……
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
11:43 2022/02/14
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
17:48 2021/12/28
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊

你可能感興趣

【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
11:43 2022/02/14
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
17:48 2021/12/28
【煲劇推介】劇迷谷德昭推薦5部高質劇　在狹小空間保持心境遼闊
歌手 電視劇 電影 Disney＋ 王丹妮 梅艷芳 張國榮 劉俊謙 廖子妤 古天樂

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
今日 15:05
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
今日 16:37
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治