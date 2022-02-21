【梅艷芳】梅姐回港發展慈善事業　勇敢面對親友相繼離世打撃

▲ 《梅艷芳》（足本導演版）

將於2月23日下午4時在Disney+上線的《梅艷芳》（足本導演版）第4集，觀眾將會透過重新剪接的故事，以及新增片段，陪同梅姐走過一個個人生挑戰。

《梅艷芳》（足本導演版）劇情講到煞科事件以及Ben（楊祐寧飾）的感情生變，仍然留於清邁的梅姐（王丹妮飾）坐困愁城。

亦師亦友亦父的Eddie（古天樂飾）到臨探望，以人生豐富的閱歷，溫柔地開解梅姐，為她撥開心中的迷霧與風雨。梅姐決定回港重投娛樂事業，將愛情的鬱結安放於清邁的綿綿雨絲之中。

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面對姐姐離世打撃

重整旗鼓的梅姐，發展演藝事業的同時，全力投入慈善事業，關愛民生基層，心繫華夏同胞，自始得到「梅姐」稱號。

一切看似重回正軌之時，從小與梅姐相依為命的姐姐梅愛芳（廖子妤飾）卻不敵癌魔，於2000年辭世。

此時，摯友張國榮（劉俊謙飾）安慰梅艷芳時稱，也許有些人就是要在生命最美麗的時刻告別，怎料此話對二人一語成讖……

行善為社會出力

梅愛芳去世後不久，梅艷芳也被確診患有子宮頸癌。她將消息告訴Eddie，卻叮囑他別告訴張國榮，以免他擔心。但原來當時哥哥也被病患折磨，亦同樣要求Eddie向梅姐隱瞞自已的病況免她擔心。

2003年，沙士來襲，梅姐想着如何為社會出一分力時，卻收到了哥哥離世的噩耗。

身體欠安與社會低氣壓，加上哥哥的突然離開，梅姐於殯儀館內呆望張國榮靈柩，最後泣不成聲……

