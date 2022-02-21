【食物安全】新豐米線未有標明含有麩質成分　食安中心籲對麩質耐受不良市民勿食用

▲ 新豐米線被驗出含有麩質成分。（網上圖片）

食物安全中心今日（21日）表示，一款預先包裝米製品樣本被驗出含有麩質成分，但未有在食物標籤上標明。中心發言人呼籲對麩質耐受不良的人士不要食用有關批次產品，業界亦應立即停止使用或出售有關批次產品。



產品詳情如下：

產品名稱：新豐米線

品牌：新豐

產地：中國

分銷商：新億食品有限公司

淨重：每包四百克

此日期前最佳：2023年5月2日

發言人說，從東區一間超級市場抽取上述樣本作檢測。結果顯示樣本含有麩質，但未有在食物標籤上標明。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已展開回收受影響批次的產品，市民如欲查詢上述食品的回收事宜，可於辦公時間致電分銷商熱線（6330 0136）。如有足夠證據，中心會提出檢控。



發言人表示，對麩質耐受不良的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及出疹等症狀，呼籲他們不要食用有關批次產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。業界如持有上述批次受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩