【第五波疫情】盧寵茂批「居家隔離」非隔離　強調「清零」必須是「減數」

▲ 香港大學深圳醫院院長盧寵茂。（團結香港基金論壇截圖）

團結香港基金今舉辦防疫抗疫論壇，邀得多名學者及議員出席，討論「動態清零」策略。香港大學深圳醫院院長盧寵茂強調，「清零」必須是「減數」而非「加數」，確保染疫人士不會傳染給其他人，認為現時逾萬人在家中隔離，並無做到真正的隔離。

他指出，現時本港居家隔離患者，可能將病毒傳染給同住家人，而獨居者外出購買日常用品，亦有機會令病毒擴散。盧寵茂表示，並不鼓勵有輕微症狀的病人走出社區，因為患者一出社區就可能將病毒傳染他人，包括一同乘坐交通工具的人。他強調，家居隔離要做到仔細，「足不出戶，服務上門」。

盧寵茂重申，目標是將染疫者「早隔離」，坦言同意現時興建大量方艙醫院，將找出的大量染疫者隔離「未必實際」，惟本港必須堅持這個方向，不能容許現時家居隔離措施所導致的「加數」，希望可將重症分流至醫院、方艙醫院及酒店隔離。他亦建議，可彷效過去武漢，將指定醫院設為「定點」收接新冠患者的醫院。

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行政會議召集人、團結香港基金副主席陳智思致辭時表示，「動態清零」按科學論證、以人為本的政策，需要調動全港力量抗疫的一場戰疫，稱疫情最艱難的時候可能尚未來臨，稍後嚴重的病例或會繼續浮現，香港醫療系統壓力繼續增加，本港必須要堅持「動態清零」。

盧寵茂解釋，「動態清零」目標依然是「清零」，惟在某些情況下可能會有「小漏洞」，要去徹底醫治病毒，同一時間可能有個別失敗，例如局部「復發」等，但仍然堅持與病毒戰鬥，進行根治性治療。對於多國採用「病毒共存」策略，他則強調：「病毒不會與我們共存，只會帶我們共赴黃泉」。

他以英國為例，每日新增200多人染疫亡，若香港人口比較，本港若與病毒共存，每日或有30人死亡；已超過56萬人感染的新加坡，人口雖比香港少，但感染人口為香港的12倍以上，死亡人數將近香港4倍。盧寵茂又提及，香港現時衞生署衞生防護中心所公布的確診數字有很多滯後，預料香港最壞情況，每日將出現兩萬宗確診個案。

香港大學首席副校長王于漸表示，由於本港民生關貨品的供應主要來自內地，故供應鏈相對有保障，對經濟影響不大，然而，香港作為高度開放型的經濟，人口往來在疫疫情下受到限制，加上交通運輸不便，香港缺少人才參與經濟建設，尤其是高端人才短缺。他表示，若疫情在短時間內受控，相信對本港的負面影響只屬短暫，兩至三年內可以恢復。

身兼全國人大代表的立法會議員林順潮在座談環節建議，現時「清零」是唯一選擇，港府在政策上需要突破，除了接種疫苗外，建議政府修例，並規定市民參照醫護人員的保護方法，外出佩戴N95口罩，在家內則全部佩戴口罩。他亦提出，應建大量方艙醫院，以快速測試盡快識別社區染疫者，以及以中藥預防措施等。

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記者：陳葆琳