【Little People】邀Yoyo郭爾君Michael C拍MV　黃妍透露有床戲

▲ 黃妍在MV要被吊威也。

唱作女歌手黃妍（Cath）推出今年首支新歌《Little People》，繼續以她最愛的音樂來與大家同行，互相陪伴。Cath秉承歌曲意念，以同行者方式來陪伴「主角們」，而她今次更有新嘗試被吊威也至半空！

新作《Little People》承接去年的《兩個月亮》，Cath有感：「有時候，我們不得不佩服自己，靠著對於愛的信念，竟然可以接受生命中許許多多的苦難，甚至有時候因為所愛的人，不顧跌得焦頭爛額，更不計生活變得多不堪。換個角度來說，我們都是如此脆弱、如此渺小，以致要從一個不可見、不可碰、虛無飄渺的愛之中尋找安慰，以愛來抵擋現實。」

今次MV由與Cath合作無間的Dorothy Lau（劉君冬） 及Riley Leung（梁浩倫）共同執導，正式拍攝前，Cath已在資料中，預視到MV類近自己想要的畫面，亦配合主旨，但一入到Set，Cath大感驚喜！「去到拍攝地時，覺得好放心同好開心，因為exactly就係我腦裏面諗緊《Little People》畫面。」

導演邀請了7位歌手、演員及素人，包括Cath的同門唱創歌手Michael C、女演員Alma Kwok（郭爾君）及Yoyo（馮海銳），來演繹MV中各有不同含意的愛的故事。

▲ 演繹不同人生百態。

MV概括來說可算是「床戲接床戲」！Cath解說：「導演在MV中整了好多細節位，其中一個在Background有塊好大嘅百家布，其實是我們多個演員演自己故事時嗰張床單，我哋每個人張床單都有不同pattern，最後變成一塊百家布，代表住所有人都係Little People。」而Cath則被喻作同行者的角色，以歌在崩壞、反常的世界連結大家。

MV中Cath獻出自己的第一次嘗試吊威吔：「我第一次被吊高，真係離地去拍MV。攝製組要吊起成張床，導演事先都有問我驚唔驚、怕唔怕高，我答只係怕離心力。一開頭都擔心，但去到location就覺得好好玩！一開頭有個安全帶箍住我隻腳，但因為我要在張離地的床做大動作，綁住腳不是好郁到，最後掹走所有安全帶，其實非常之有趣同好玩！」Cath更坦言，因為導演的精心安排，讓她可以更易投入感情去做lip sync，覺得很好玩。

最新影片：陶大宇訪問