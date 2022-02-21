【家族榮耀劇透】第12集劇情預告　洛儀利誘甄芯交易不插手碼頭上蓋項目

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第11集講到愛歡打算讓出慈善基金會主席之位，而基金會主席在馬氏董事局裡有投票權，3個兒媳都盯上這位子。

第12集（22/2）

世宏訓斥耀堂和展鴻，二人方知被耀祖擺了一道。

繼春過世，彩薇心情未平復，愛歡送鞋暗示換成洛儀接任基金會主席。

洛儀提出以主席之位跟甄芯交換展鴻不插手碼頭上蓋項目，展鴻被安排到新加坡公幹卻能趕回來出席會議…

《家族榮耀》第11集劇情 上一頁

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