  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 22:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家族榮耀劇透】第12集劇情預告　洛儀利誘甄芯交易不插手碼頭上蓋項目

娛樂 21:33 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第11集講到愛歡打算讓出慈善基金會主席之位，而基金會主席在馬氏董事局裡有投票權，3個兒媳都盯上這位子。

第12集（22/2）

世宏訓斥耀堂和展鴻，二人方知被耀祖擺了一道。

繼春過世，彩薇心情未平復，愛歡送鞋暗示換成洛儀接任基金會主席。

洛儀提出以主席之位跟甄芯交換展鴻不插手碼頭上蓋項目，展鴻被安排到新加坡公幹卻能趕回來出席會議…

《家族榮耀》第11集劇情   上一頁

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
18:06 2022/02/16
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範　擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值
14:36 2022/02/16
【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範　擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值
【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】
12:21 2022/02/19
【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】

你可能感興趣

【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
18:06 2022/02/16
【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元
【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範　擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值
14:36 2022/02/16
【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範　擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值
【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】
12:21 2022/02/19
【家族榮耀】楊茜堯見招拆招顯大將之風　熊黛林：你真係罪大惡極呀！【內附對白】
家族榮耀 電視劇 TVB

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
今日 15:05
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
今日 16:37
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治