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【飛虎3壯志英雄劇透】第2集劇情預告　范Sir阿軒阿樂被困生死未卜

娛樂 22:31 2022/02/21

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第1集講到Renee連人帶車俯衝下海，神秘手提箱亦不知所終。

第2集（22/2）

警隊高層及保安局局長開會，指出劇院事件令香港地區安全受到嚴峻挑戰，警務處處長亦私下向少鋒道出警隊面臨巨大壓力的憂慮，少鋒決定銳意加強飛虎隊的訓練。

柏先生因外交豁免權免於被調查，寶雖心有不甘，卻唯有跟指令護送柏去機場。

柏剛出酒店，就遭Renee手下伏擊，所幸被飛虎救下。

樂、魚到軒家聚餐，軒父母花叔、霞姨助攻樂追小魚，其樂融融。

鋒、Don制定模擬護送人質演習，樂自恃聰明，擅離崗位，造成任務失敗。

事後，樂直言不滿鋒不讓自己做B 隊隊長，並質問是否因哥哥阿成的緣故才受苛刻對待，這番話勾起鋒、Don難以面對的往事。

怡（鋒的繼女）的生日會上，眾飛虎齊聚慶祝，Don在電視上看到做實習記者的怡對其妻倩的採訪，Don與倩似乎關係疏遠，各有各忙。

O記追蹤到Renee的巢穴，飛虎出動進行突擊搜捕，過程中誤觸炸彈機關，Renee順利逃走，一陣爆炸巨響，鋒、軒、樂被困於貨倉，生死未卜。

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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