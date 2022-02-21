【海關拍賣】海關指從沒透過社交平台或網站拍賣充公貨物　提醒市民提高警覺勿上當

▲ 香港海關。（資料圖片）

海關近日再發現有用戶於Facebook社交平台開設專頁，訛稱海關拍賣扣押貨品，今（21日）澄清從來沒有透過任何社交平台或網站拍賣充公貨物，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。



海關指，繼去年12月和今年1月後，海關近日再次發現有社交媒體用戶於Facebook社交平台開設專頁，並上載貼文附載購物網站的連結（包括：https://mixbn.store、https://sahfzg.shop及https://twiiso.com）訛稱是海關拍賣扣押貨品，並會把拍賣所得款項捐出以協助抗疫。而其中兩個分別於加拿大和新加坡註冊的網站，亦有刊出類似的字句作宣傳。海關人員表示，不法分子屢次把大同小異的內容刊載到新開設的網站和社交平台專頁，日後亦有可能再出現這類網站或社交平台專頁，市民要提高警覺。

海關又表示，上述社交平台專頁和網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》，已要求相關社交平台營運方盡快移除相關信息及連結外；亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。

海關強調，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰