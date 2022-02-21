【第五波疫情】專車司機快速檢測呈陽性　梁君彥現已居家工作

▲ 梁君彥的專車司機初步確診。（經濟日報資料圖片）

立法會秘書處晚上稱，負責駕駛立法會主席梁君彥專車的司機，快速抗原檢測結果呈陽性，而梁君彥已作快速檢測，結果為陰性，現已居家工作。

秘書處表示，該名司機最近上班日期為上周五（18日），執勤期間一直佩戴口罩，而梁君彥一直定期作病毒檢測，在獲悉司機初步確診後，也已作快速抗原檢測，結果為陰性。

梁君彥現時已居家工作，也會再進行深喉唾液檢測，直至取得陰性結果才會返回立法會大樓，而秘書處已安排為其專車，以及該名司機在大樓內，曾逗留的地點消毒。

另外，秘書處今日各有1名職員確診，以及快速檢測呈陽性，二人最後上班日為本月11及15日，二人曾在會議室，以及職員辦事處工作。為謹慎起見，秘書處已將二人感染情況，告知在有關會議室主持會議的議員，分別是自由黨邵家輝及易志明、經民聯吳永嘉。

較早前，新民黨立法會議員葉劉淑儀，也因司機染疫而自我隔離，議員楊永杰的辦事處，也有職員感染新冠肺炎。至於首名確診議員，就是民建聯會計界議員黃俊碩，他今日的快速測試首次呈陰性，會繼續留家等候當局聯絡及指示。

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記者：陳宛彤