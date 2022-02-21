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【第五波疫情】450萬套快速測試包抵港　邱騰華：優先分發予前線人員及院舍

政治 19:59 2022/02/21

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商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

中央捐贈大量抗疫物資予香港，其中15萬盒抗疫中成藥、450萬套快速測試包，以及700萬個高規格口罩已陸續運送抵。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，快速抗原測試包將會按緩急的先後次序派發，前線人員及院舍優先。

邱騰華負責本港抗疫的「醫療物資保障工作小組」，他接受電台訪問時表示，今次疫情來得急，對物資及檢測需求較大，中央及時出手給予很大支援。現時港府的工作是有序地將物資分配予相關部門、機構及居民。

他又指，當局會盤點存貨及透過正常程序採購物資，若本港短期內需要更大量物資，中央亦承諾會提供。港府不排除會向中央提出，為本港提供醫療儀器，包括氧氣輔助器。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳葆琳

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