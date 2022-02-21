【虐待兒童】童樂居虐兒案20被告再提堂 4被告還押16人准保釋候訊

▲ 九龍城裁判法院。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，至今已有逾20名被落案起訴對所看管兒童或少年襲擊罪，其中6宗案件今（21日）於九龍城裁判法院再提堂，裁判官應控方申請，公開被告姓名，並將案件押後至4月25日再訊，其中4名被告須還押，其餘被告准保釋候訊。

早前相關控罪書以英文代號代替被告姓名，控方今申請公開被告姓名。裁判官批准控方申請，公開被告中文姓名，並將案件押後至4月25日再訊，其中4名被告趙詠茜、莊嘉宜、李晓儀及伍家穎須被還押，其餘被告准保釋候訊。

6宗案件的20名被告分別為趙詠茜（44歲）、黃潔瑩（23歲）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、趙運紅（28歲）、楊淑儀（33歲）、馮鳳豪（63歲）、李慧雯（24歲）、陳麗娟（55歲）、伍家穎（45歲）、謝綉蔚（25歲）、郭愛萍（28歲） 、陳玉玲（49歲）、鄧美欣（25歲）、周靈芝（28歲）、林美寶（56歲）、香詠姍（46歲）、張惠燕（29歲）及馮凱琍（25歲），分別報稱幼兒工作者、前幼兒工作者或兼職幼兒工作者，各被控1項對所看管兒童或少年襲擊罪。

控罪指，他們於2021年11月6日至12月17日期間，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，分別故意襲擊3歲男童A、3歲男童D ，及1歲男童R、1歲男童G、1歲男童T、1歲男童AH，及3歲女童I、3歲女童AC、2歲女童C、2歲女童N、2歲女童S，及2歲男童Q、2歲男童L、2歲男童U、2歲男童B，及1歲女童AA、其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

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記者：梁錦麟