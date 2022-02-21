【大學校長離任】嶺大鄭國漢明年8月任滿退休離任　校董會成立遴選委員會招聘繼任人

▲ 嶺大校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後退休。（資料圖片）

嶺南大學今日（21日）宣布，校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後榮休。嶺大校董會已經成立遴選委員會，統籌新校長的聘任事宜。

鄭國漢為最近半年內第4名宣布離任的本港大學校長，包括科技大學校長史維、城市大學校長郭位及教育大學校長張仁良均將於今、明年內卸任。

鄭國漢自2013年9月出任校長，接替前任校長陳玉樹，此前曾任科大工商管理學院院長。嶺大校董會主席姚祖輝表示，衷心感謝鄭國漢對嶺大發展所作的重要貢獻，指鄭國漢任內展現其超卓領導能力和遠見，帶領大學在多方面創出高峰，包括提升卓越教學、建立強盛的研究文化、增強學生學習體驗和取得傑出的國際成就，令嶺大成為世界著名的博雅大學。

鄭國漢表示，在所有嶺南人共同努力下，今天的嶺大昂然以優質教育和高影響力研究領先世界。他認為，通過實施新的2022至28年策略發展計劃，大學具備優越條件在未來6年再創佳績。他說很榮幸有機會參與實現嶺大成為世界和亞洲首屈一指博雅大學的願景，亦衷心感謝大學校董會和諮議會指導和支持。

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記者：馮琪雅