【食物安全】美國雅培嬰兒奶粉疑含腸桿菌沙門氏菌　港進口商曾轉售至內地

美國雅培3款嬰兒奶粉疑含腸桿菌及沙門氏菌，食物環境衞生署食物安全中心今日(21日)表示，跟進調查顯示有受影響產品曾進口香港以供轉售至內地，而涉事產品未有在港出售。

食安中心指，一直跟進美國食物及藥物管理局通知，指當局正調查當地數宗阪崎氏克洛諾菌（前稱阪崎氏腸桿菌）及沙門氏菌嬰兒感染個案，懷疑與食用數款美國雅培於密歇根州Sturgis市廠房生產的嬰兒配方奶粉有關。根據美國食物及藥物管理局資料，受影響產品為雅培Similac, Alimentum及EleCare嬰兒配方奶粉，當局呼籲消費者不要食用符合以下條件的有關產品：

（一）產品號碼首兩組數字為22至37；及

（二）容器上的號碼包括K8、SH或Z2；及

（三）食用期限為二○二二年四月或以後。

中心進一步調查發現，有關產品的香港獨家進口商美國雅培製藥有限公司曾進口受影響嬰兒配方奶粉，包括Similac Pro-Advanced Powder、UK Elecare HMO 和UK Alimentum HMO，並轉售至內地。目前有部分擬出口內地的有關產品則於進口後一直存放於倉庫，並沒有流出市面。食安中心已巡查有關倉庫並封存有關產品，指示負責人將餘下產品全部銷毀，並已將有關事件通報內地有關當局。

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責任編輯：蘇文軒