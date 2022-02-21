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【第五波疫情】港鐵再多49名員工初步確診　累計逾200員工染疫

社會 21:25 2022/02/21

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港鐵宣布今增49名員工及承辦商人員確診。（資料圖片）

港鐵表示，今日共49名員工及承辦商人員初步確診，分別為36名公司員工及13名承辦商人員；而至今也已錄200多宗涉及車務及維修員工和承辦商人員確診個案。

港鐵表示，49個初步確診個案中，13宗經核酸測試呈初步陽性，分別涉及站務、車務、維修及後勤員工，以及承辦商的清潔、保安人員。另外36宗則為快速測試呈陽性，分別涉及站務、鐵路及輕鐵車務、維修及後勤員工，以及承辦商清潔及維修的人員。
 
港鐵又指，第五波疫情下，已錄得200多宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，這尚未計及因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。
 
港鐵指，隨著確診同事的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的緊密接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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