【公院爆煲】網傳大埔那打素醫院骨科病房使用率低　院方澄清：評論並非事實

▲ 網傳大埔那打素醫院骨科病房使用率低，院方澄清評論並非事實（資料圖片）

就有通訊應用程式流傳一張圖片，有人聲稱2月14日入住雅麗氏何妙齡那打素醫院骨科病房，而該病房只有他一名病人，質疑院方對外宣稱病床已滿；那打素醫院今（21日）回應指，帖文描述的情況及評論並非事實，並指該病格當時剛投入運作，已開始陸續接收懷疑感染的病人，強調該院2月14日共接收67名新冠肺炎確診患者，一線隔離病床使用率超過102%，二線隔離病床使用率亦超過87%，已達致接收病人的上限。

院方相信該照片是2月14日在該院骨科病房的監察病格拍攝，並表示有關病格當時剛投入運作，已開始陸續接收懷疑感染的病人，以保護病人和員工，避免院內感染，而該院過去數星期的病床使用情況已達致飽和，公立醫院醫護人員已動用一切可用的資源和人手去照顧病人，呼籲市民不要被有關帖文誤導，亦應停止轉發有關帖文。

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記者：鄧凱文