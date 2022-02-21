  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 22:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公院爆煲】網傳大埔那打素醫院骨科病房使用率低　院方澄清：評論並非事實

社會 21:36 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

網傳大埔那打素醫院骨科病房使用率低，院方澄清評論並非事實（資料圖片）

就有通訊應用程式流傳一張圖片，有人聲稱2月14日入住雅麗氏何妙齡那打素醫院骨科病房，而該病房只有他一名病人，質疑院方對外宣稱病床已滿；那打素醫院今（21日）回應指，帖文描述的情況及評論並非事實，並指該病格當時剛投入運作，已開始陸續接收懷疑感染的病人，強調該院2月14日共接收67名新冠肺炎確診患者，一線隔離病床使用率超過102%，二線隔離病床使用率亦超過87%，已達致接收病人的上限。  

院方相信該照片是2月14日在該院骨科病房的監察病格拍攝，並表示有關病格當時剛投入運作，已開始陸續接收懷疑感染的病人，以保護病人和員工，避免院內感染，而該院過去數星期的病床使用情況已達致飽和，公立醫院醫護人員已動用一切可用的資源和人手去照顧病人，呼籲市民不要被有關帖文誤導，亦應停止轉發有關帖文。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【公院爆煲】醫管局今日騰空室內地方　如後勤房間、走廊等改為病人等候區
16:42 2022/02/18
【公院爆煲】醫管局今日騰空室內地方　如後勤房間、走廊等改為病人等候區
【公院爆煲】護士協會稱有初確長者戶外等候約一周致現併發症　倡體育館暫接急症室外患者
16:18 2022/02/18
【公院爆煲】護士協會稱有初確長者戶外等候約一周致現併發症　倡體育館暫接急症室外患者
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
16:46 2022/02/20
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
【公院爆煲】醫管局指正與港府商討增隔離設施　感謝私家同業加入抗疫團隊
16:41 2022/02/19
【公院爆煲】醫管局指正與港府商討增隔離設施　感謝私家同業加入抗疫團隊
【公院爆煲】何婉霞籲求診市民互諒互讓　勿將負面情緒投放於醫護人員身上
17:12 2022/02/20
【公院爆煲】何婉霞籲求診市民互諒互讓　勿將負面情緒投放於醫護人員身上

你可能感興趣

【公院爆煲】醫管局今日騰空室內地方　如後勤房間、走廊等改為病人等候區
16:42 2022/02/18
【公院爆煲】醫管局今日騰空室內地方　如後勤房間、走廊等改為病人等候區
【公院爆煲】護士協會稱有初確長者戶外等候約一周致現併發症　倡體育館暫接急症室外患者
16:18 2022/02/18
【公院爆煲】護士協會稱有初確長者戶外等候約一周致現併發症　倡體育館暫接急症室外患者
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
16:46 2022/02/20
【公院爆煲】醫管局正與私家醫院溝通　協助治療正康復及療養中病人
強制檢測 大埔那打素醫院 公立醫院 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
今日 15:05
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
今日 16:37
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治