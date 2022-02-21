【疫苗通行證】教育局：入校只需掃安心毋須進行驗證　學界料可稍為紓緩放學人多情況

▲ 「疫苗通行證」將於周四（24日）起於商場及學校等處所實施。（梁偉榮攝）

「疫苗通行證」將於周四（24日）起實施，教育局今日（21日）表示，到校人士使用安心出行及出示打針紀錄或豁免證明書後，校方便毋需使用手機及「驗證二維碼掃瞄器」應用程式，掃瞄及記錄其電子針卡或「豁免證明書」QR Code。學界形容當局是「讓咗一步」，可稍為紓緩大批家長入校接放學的時間，惟盼當局再按每日有不同人士短暫到校的情況，容許學校設「緩衝區」，教育界立法會議員朱國強亦促請當局更清晰交代安排細節及應變方法。

學界憂放學人多會引起混亂 盼當局再考慮容許設緩衝區

教育局今透過電郵及內部通訊系統，提醒全港中小學及幼稚園有關疫苗通行證措施，在暫停面授課堂期間仍會如常實施，學校應於2月24日實施日期前，盡快為學校申請「安心出行」場所QR Code，並於進入學校位置當眼處張貼足夠QR Code，以方便教職員、人士及訪客在進入學校時使用，學校可參閱政府相關專頁了解申請「安心出行」場所QR Code詳情。

局方續指，如進入校園人士（即包括教職員、在校園內提供服務人士及訪客等）已使用安心出行的提升版本，當有關人士在成功掃瞄場地QR Code後，程式便會自動顯示儲存在手機內的電子針卡或「豁免證明書」QR Code，方便處所負責人檢視訪客是否符合相關疫苗接種要求。如進入校園人士使用舊版安心出行，學校人員則須於有關人士入校前，檢視其紙本針卡、電子針卡或豁免證明書，以確定是否符合「疫苗通行證」安排。局方亦指明，在2月24日「疫苗通行證」全面實施時，學校無需使用手機及「驗證二維碼掃瞄器」應用程式，掃瞄及記錄出入校園人士的電子針卡或「豁免證明書」QR Code。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，學界早於疫苗氣泡措施宣布在學校推行初期，建議當局容許學界在校內露天位置設立「緩衝區」，針對每日動輒有數百名家長接放學時，校方毋須逐個檢查，惟至今當局無進一步消息。

她指當局最新安排容許到校人士只掃安心出行，學校毋須再掃描其打針數目或是否獲豁免人士，可方便學校執行，相信可稍為紓緩放學人多情況；她亦指每日有大批人士短暫到校、大概只有數分鐘，亦未必接觸到校內人士，舉例如每日到校收垃圾的食環署員工，送貨員、出版社人員送書亦只是到校務處蓋印便離去，倡當局豁免有關人士使用疫苗通行證。

朱國強亦指教育局現行措施不清晰，指當局要求以校本方式安排，惟他擔心放學時段會有大批人群聚集，會引起混亂「逐個排隊掃，可能反而會引起風險」，而入學註冊日等日子亦可能有長者代為接送子女，並非人人可以打針，促請當局盡快提供更詳細指引，舉例如收集學界問題，整理成「問與答」形式解答學界的應變安排疑難。

教職員及經常出入校園人士 學校須保存打針紀錄名冊

此外，教育局提及上月20日及本月14日已發信通知學校，學校將於2月24日實施疫苗通行證（前稱「疫苗氣泡」）安排，重申有關安排不適用於學生，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，須出示至少已接種第1劑新冠疫苗記錄，才可進入學校；所有由學校直接僱用的教學及非教學人員，若只接種1劑疫苗，須在2月24日的8周內（即4月21日前）完成接種2劑疫苗。

局方另提醒學校需就直接僱用的教學人員、非教學人員以及經常出入校園的人士，例如興趣班導師的接種疫苗紀錄，妥善保存一份疫苗記錄名冊，以供教育局有需要時作查核。教學人員、非教學人員以及經常出入校園的人士應妥善保存接種或檢測紀錄的原件，並在有需要時出示學校或教育局。此外，學校亦需就其學生之接種記錄作相應安排。處理相關記錄時，學校需注意《個人資料（私隱）條例》之相關規定。

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記者：馮琪雅