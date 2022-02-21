【嬰幼兒染疫】11個月大女嬰確診後不治　一文看清疫下照顧嬰幼兒小貼士

▲ 兒科醫生劉成志。(經濟日報資料圖片)

本港爆發第五波疫情，醫管局昨（21日）公布，再多13名確診者離世，包括一名11個月的女嬰；兒科醫生劉成志特別提到臨床發現不少確診幼童均由家長傳染，提出3點感染控制小貼士予家長以保障子女，包括：

如家長需每天外出，應盡量配戴2個口罩或N95口罩

回家後亦切勿立即接觸嬰幼兒，可先洗澡及換上新衣服

有需要人士可每天自行做快速抗原測試，確保自己身體情況

此外，香港兒科學會亦建議，若家長一旦發現病童呼吸困難、咀唇發紫、神智轉變或模糊，以及持續發高燒及抽筋等跡象，均應立即到醫院求醫。

兒科醫生劉成志表示，每年均有數名嬰幼兒感染流感後造成「病毒上腦」（即病毒入侵腦部造成腦部受損），引起壞死性腦炎或腦病，雖然情況較罕見，惟「一旦病發可以好急好嚴重」；他估計，病逝的確診11個月大女嬰是確診新冠肺炎後引起上述併發症，導致情況急轉直下，惟實際情況仍有待解剖驗屍才可有定論。

他續稱，一般情況下患者身體主要器官出現問題「無藥物可以控制到」，只能處方普通藥物令患者維生指數得以維持。不過他指，臨床有不少幼童確診後出現高燒數天，「但過3、4日又好返」，故認為家長毋須過份憂慮。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日在疫情記者會公布，病逝的11月大女嬰早前因發燒及持續抽促，於上周六被送到將軍澳醫院急症室，需即時插喉，檢試發現對新冠病毒呈陽性，CT值17（即病毒量高），其後轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部隔離病房接受治療，獲處方瑞德西韋藥物，惟情況持續惡化，心肺功能一度停頓，雖然當時搶救成功，惟情況依然危殆，情況一度惡化，延至翌日離世。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：洪芷晴