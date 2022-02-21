【第五波疫情】內地專家延長訪港行程至2月28日　今到港大實驗室討論基因測序

▲ 內地專家延長訪港行程至2月28日，今到港大實驗室討論基因測序（港府提供）

本港爆發第五波疫情，協助香港應對第五波疫情的訪港內地流行病學專家團於2月17日抵港考察，專家團將會繼續留港，並於未來數天支援衞生署衞生防護中心的流行病學調查工作至2月28日。專家團今日（21日）繼與衞生署代表到香港大學公共衞生學院的實驗室參觀，及連同廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤與衞生署署長林文健和衞生署衞生防護中心總監徐樂堅會面。



專家團今日與港大公共衞生學院教授潘烈文及其團隊討論以基因測序應用於流行病學調查及分析，其後連同廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤與衞生署署長林文健和衞生署衞生防護中心總監徐樂堅會面。

▲ 專家團連同廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤與衞生署署長林文健和衞生署衞生防護中心總監徐樂堅會面

林文健透露，會議討論了第五波疫情的流行病學特點，以及專家團的初步觀察，感謝中央人民政府及廣東省政府對香港提供了迅速和全面的支援，並感謝專家團過去幾天對流行病學調查和各項抗疫措施進行考察。他表示，衞生署會繼續為特區政府提供科學和精準抗疫的建議，並會竭力穩控疫情，以確保香港市民的生命安全和健康。



食衞局局長陳肇始教授衷心感謝流行病學專家團繼續留港指導及協助香港進行流行病學調查和分析工作，並表示，特區政府必定會竭盡所能，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升流行病學調查及分析的能力。



訪港內地流行病學專家工作小組成員包括來自廣東省、廣州市及中山市的疫情防控專家。

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記者：鄧凱文