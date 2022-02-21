【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀

資深導演、演員楚原今日傳出病逝消息，享年87歲。有指楚原離世一事，今日在影圈中流傳，及後得到證實。

楚原於1934年出生，原名為張寶堅，其父親是著名黑白粵語片演員張活游。

他於1956年開始加入電影圈，其首部執導電影《血染相思谷》於1957年推出，並在黑白粵語片製作中培訓而成為導演，同時吸收歐美電影的精萃，風格在當時屬前衛，有別同代導演，別樹一熾。

導演無數經典作

50、60年代，他導演黑白粵語片不乏叫好叫座之作，比如《可憐天下父母心》、《大丈夫日記》、《黑玫瑰》系列等，以及有別當時片廠拍攝主流，用實景拍具歐洲片風味的《冬戀》等。

在70年代，粵語片式微、國語片興旺，他在邵氏執導大批古龍小說改編的武俠片，包括《流星蝴蝶劍》、《天涯明月刀》、《三少爺的劍》等，引領潮流，且更執導描寫女同志的《愛奴》，題材大膽。

在製作國語片為主的邵氏，楚原在1973年執導《七十二家房客》，堅持用粵語，認為地道題材，必要用地道語言才可表達出最好效果。

結果，此片成當年最賣座電影，打破多年來嘉禾公司李小龍電影壟斷賣座票房的紀錄，並為日後粵語片復甦踏出重要的一步。

自1980年代起，楚原減少執導主要轉當演員，參演電影包括《警察故事》、《霹靂火》，以及電視劇《卡拉屋企》、《真情》、《西遊記》等經典作品。

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獲終身成就獎

楚原於第37屆香港電影金像獎的終身成就獎，他於台上領獎時謙稱：「將一個終身成就獎，給一個終身沒什麼成就的楚原，即是逼我講一句：『受之有愧』。」其實以楚原導演今天的成就，獲獎絕對是當之無愧。

他於台上領獎時更稱見盡人情冷暖，會到人生就是：「歡聲、淚影四個字砌成。」