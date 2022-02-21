【外防輸入】巴西及波蘭來港牛肉及豬皮帶新冠病毒　食安中心：相關批次沒流出市面已銷毀

▲ 巴西及波蘭來港牛肉及豬皮帶新冠病毒，食安中心稱相關批次沒流出市面已銷毀（資料圖片）

食環署食安中心今（21日） 表示，收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出4個進口冷藏食品包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性，分別從由巴西經海運進口的冷藏牛肉，及由波蘭經海運進口的冷藏豬皮上抽取，2批食品均沒流出市面，中心已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。

食安中心早前從一批約1,100箱（約29公噸）由巴西經海運進口的冷藏牛肉，抽取共36個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本及兩個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛肉進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。

此外，食安中心早前亦從一批約300箱（約七公噸）由波蘭經海運進口的冷藏豬皮，抽取共12個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批豬皮進口後一直存放於荃灣一倉庫，沒有流出市面。

得悉檢測結果後，食安中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

食安中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過29,000個食物及其包裝樣本作病毒檢測，除上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本，和11月公布的烏賊片表面樣本及內包裝樣本檢測呈陽性。

食安中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。

最新影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文





