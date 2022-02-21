【強制檢測】22住宅大廈納強檢分布全港14區　荃灣環宇海灣上榜

▲ 22處納強檢名單。（資料圖片）

本港今日新增7533宗確診，政府今晚（21日）公布強制檢測公告，要求於指定期間曾身處22個指明地方的人士接受核酸檢測，涉及大廈分布全港14區，九龍城區佔最多有3幢大廈上榜，元朗、屯門、葵青、觀塘、黃大仙及離島區各有2幢大廈。有關指定到訪及指定檢測時間，即按此:

22個地方涉及多幢大廈，有關名單如下：

天水圍天耀邨耀隆樓

紅磡紅磡邨紅暉樓

黃大仙竹園南邨秀園樓

屯門山景邨景貴樓低座

葵涌石蔭東邨蔭興樓

筲箕灣明華大廈A座

將軍澳景林邨景棉樓

觀塘安泰邨明泰樓

屯門富泰邨愛泰樓

油麻地彌敦道383-389C號平安大樓

牛池灣坪石邨翠石樓

慈雲山慈樂邨樂滿樓

天水圍天恒邨恒健樓

大澳龍田邨天寧樓

青衣長亨邨亨俊樓

何文田常樂街3號冠熹苑

上水天平邨天明樓

長沙灣元州邨元禧樓

土瓜灣樂民新邨樂善樓

荃灣環宇海灣5座

沙田博康邨博達樓

東涌逸東(一)邨迎逸樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

另外，政府明日會於大角咀體育館增設流動採樣站。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰