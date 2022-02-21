【第五波疫情】鍾南山：已確診者要另行隔離　重症病人宜集中在一個醫院救治

▲ 鍾南山指出，Omicron接近於流感，但危害性遠大於流感。

中國工程院院士鍾南山就香港疫情錄製影片，為港人打氣，他提到，中國內地和香港對待COVID-19的指導思想是「 生命至上，健康至上」，不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，政策仍是爭取動態清零。他亦就香港應對第五波疫情提出三項建議。

鍾南山指出，與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，主要在鼻咽及大氣道，肺炎的發生率相對較少，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，但是其危害性遠遠大於流感，一是傳染性強；二是儘管病死率低，但若大批的感染在60歲以上的人群，死亡率會明顯增加。鍾南山指出，不管你有什麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。

他就本港抗疫提出3項建議，包括：

一、預防傳播。首先，做好個人的防護，減少社會接觸，自己不受感染；其次，假如是密切接觸者，要定時增加快速檢查（即抗原檢查），如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫；第三，當前最重要的是要將患者和健康人分開，已確診者不宜居家，要另行隔離。「據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要，甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵」；第四，重症病人及時住院，當然最好的辦法是集中在某個醫院，便於管理及救治。

二、加強疫苗注射。鍾南山指，在香港60歲以上的老年人疫苗接種率還不夠理想。香港接種一針僅為85%，60-69歲83%，70-79歲71%，80以上：42%。第二針：60-69歲72%；70-79歲56%；80以上28%。英國衛生安全局曾估算過，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低。在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，可以明顯低降低病死率。

三、儲備藥物治療，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體、某些經循證醫學證實有效的中成藥，對於減輕症狀、縮短療程、減少重症的發生率是有效的。鍾南山表示，自己已和有關的企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。

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記者：林曉君