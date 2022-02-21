【第五波疫情】鍾南山錄製短片為港人打氣　倡長者接種第三劑疫苗（附全文）

▲ 鍾南山。

中國工程院院士鍾南山就香港疫情錄製短片，為港人打氣，並就本港應對第五波疫情提出3項建議。全文如下：

香港的市民同胞，我是鍾南山。 18年前我曾多次到香港和你們的特區政府醫學專家袁國勇、許樹昌等共同抗擊SARS疫情，共同討論搶救重症病人，在三個月的時間裡，取得了抗擊SARS的偉大勝利。18年後，新冠肺炎COVID-19再一次來襲，遍及全球，自2020年初以來，香港特區政府領導的抗疫行動及措施非常有效，在患病率和死亡上一直處於全球的地位，有效地補償了香港社會的穩定。但在1月5日香港發生新病毒株Omicron疫情以來，由於變種病毒的傳播迅速，至今粗略的計算，已有接近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成了極大的衝擊。

與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，主要在鼻咽及大氣道，肺炎的發生率相對較少，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，所以市民不用過於擔憂。但是它的危害性遠遠大於流感，一是傳染性強，流感是1個傳1-2個，Omicron是1個傳6-7個，所以它的傳播性大大高於流感。二是儘管病死率低，但根據英國衛生安全局（UKHSA）2月初發表的統計，60-69歲2.65%，70-79歲9.87%，80歲以上21.0%，現在香港的粗死亡率為0.15%，若大批的感染在60歲以上的人群，死亡率會明顯增加，我個人的看法是，不管你有什麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。與西方一些國家不同，中國內地和香港特區對待COVID-19的指導思想是「 生命至上，健康至上」，我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零。

我們的做法應該是：一、預防傳播是關鍵。首先，做好個人的防護，減少社會接觸，自己不受感染；其次，假如你是密切接觸者，要定時增加快速檢查（即抗原檢查），如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫；第三，當前最重要的是要將患者和健康人分開，已確診者不宜居家，要另行隔離，目前在香港有些困難，但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵；第四，重症病人及時住院，當然最好的辦法是集中在某個醫院，便於管理及救治

二、加強疫苗注射。據我所知，在香港60歲以上的老年人疫苗接種率還不夠理想。香港接種一針僅為85%，60-69歲83%，70-79歲71%，80以上：42%。第二針：60-69歲72%；70-79歲56%；80以上28%。英國衛生安全局曾估算過，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低。在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，可以明顯低降低病死率。

三、儲備藥物治療，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體、某些經循證醫學證實有效的中成藥，對於減輕症狀、縮短療程、減少重症的發生率是有效的。我已和有關的企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。

在當前的嚴峻形勢下，我們要加強團結協作，政府各部門、商界、公立醫院和私家醫院以及廣大市民都要在抗擊新冠面前團結協作，我完全相信，有中央政府、內地的支援，包括核酸檢測、抗原快速測定試劑、協作建立方艙醫院、醫務人員支持等，最主要的是特區政府的努力，我們這次一定會共克時艱，取得第五波抗疫的勝利！

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：林曉君