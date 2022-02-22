【污水監測】12屋苑污水樣本陽性灝景灣金獅花園上榜　 政府籲居民進行病毒檢測

▲ 深水埗海麗邨污水監測陽性。同區南昌邨昌逸樓及昌謙樓昨亦圍封強檢。 梁偉榮攝

政府深夜公布最新污水樣本檢測結果，發現12個私人屋苑、公共屋邨及大廈污水監測呈陽性，分布離島、葵青、觀塘、深水埗、沙田、黃大仙及元朗7區，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

污水監測陽性區域(居民、清潔及物管員工需快速測試)：

東涌逸東（一）邨迎逸樓

葵涌雍雅軒

深水埗海麗邨

沙田欣安邨

沙田金獅花園第一期金麗閣

青衣灝景灣

民政事務總署即日（2月22日）起陸續向上述地區住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

污水監測陽性區域 (清潔及物管員工需快速測試)：

觀塘順天邨

沙田新翠邨

黃大仙黃大仙上邨及翠竹花園

元朗天恒邨及天悅邨

民政事務總署即日（2月22日）起陸續向上述地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府又呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

使用快速測試套裝注意事項：

應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。

進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢 (建議尋求親友協助取得和遞送深喉唾液樣本收集包)

亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。

若在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。

若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強