【新冠肺炎】政府部門再有職員染疫　涉生死登記總處助理文書主任初步確診【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（22日）再有職員確診或初步確診。

【09:57】

入境處今日表示，生死登記總處因一名負責後勤工作的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午一時恢復提供處理遞交擬結婚通知書服務。服務暫停期間，已安排相關辦事處職員進行病毒測試。

【08:30】

食環署表示，該署一名工人初步確診。



該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期為本月21日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）將於今日關閉，並預計於明日恢復提供有限度服務。進口商如欲辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓的辦事處辦理。

【07:00】

郵政今日表示，由於兩名郵差初步確診，中環郵政總局（包括智郵站）於今日至23日關閉，郵件領取櫃位會於今日下午一時重開，郵政信箱大堂則如常開放。



該兩名郵差負責內勤工作及於櫃位收取郵件，他們在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。獲悉上述事件後，已安排與該兩名郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：TOPick港聞組