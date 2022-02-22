【新冠肺炎】郵務人員初步確診　大角咀郵政局關閉三日消毒【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（22日）再有職員確診或初步確診。

【21:33】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，大角咀郵政局將於明日（23日）至25日關閉。該名郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

【19:54】

衞生署今日表示，因應3名員工對新型冠狀病毒檢測呈陽性（當中一人經快速抗原檢測呈陽性），署方轄下屯門學生健康服務中心今日及明日（23日）須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約的受影響人士另作服務安排。



兩名護士最近一次當值日期為2月21日，同日出現病徵，並於今日接獲通知對新型冠狀病毒檢測呈陽性。兩人於工作時均有佩戴適當的個人防護裝備。



另一名護士最近一次當值日期為2月18日。她2月19日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈陽性。她於工作時有佩戴適當的個人防護裝備。

【17:40】

法援署今日表示，一名律政書記初步確診，轄下位於九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組須暫時關閉，直至另行通告。法援署會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處的職員在家工作。



至於位於旺角政府合署3樓的九龍分署申請及審查組和繳款處，將於明日早上9時30分恢復服務。



該職員在法援署九龍分署上班，負責會見公眾以處理法律援助申請事宜，最近沒有外遊紀錄，對上一次當值日期為本月18日，最後上班日體温探測正常及工作時一直有佩戴口罩。

【15:20】

創新及科技局發言人表示，兩名司機新冠病毒測試結果為初步陽性，分別為創新及科技局局長薛永恒、副局長鍾偉强擔任駕駛工作。兩名司機針別分別在2月21日及18日接受檢測。結果為初步陽性。其最後上班日分別為2月19日及17日。兩名司機無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

另外，薛永恒和鍾偉强已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。為謹慎起見，創新及科技局局長辦公室人員須接受拭子採樣作化驗。

此前亦有多名高官的司機染疫，包括全國政協常委唐英年的司機、環境局一名司機、法會主席梁君彥專車的司機、行會成員葉劉淑儀司機等，梁君彥、唐英年、葉劉淑儀及環境局局長黃錦星交回的檢測樣本均呈為陰性。

【09:57】

入境處今日表示，生死登記總處因一名負責後勤工作的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午一時恢復提供處理遞交擬結婚通知書服務。服務暫停期間，已安排相關辦事處職員進行病毒測試。

【08:30】

食環署表示，該署一名工人初步確診。



該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈二樓的辦事處上班，最後上班日期為本月21日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）將於今日關閉，並預計於明日恢復提供有限度服務。進口商如欲辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈八樓的辦事處辦理。

【07:00】

郵政今日表示，由於兩名郵差初步確診，中環郵政總局（包括智郵站）於今日至23日關閉，郵件領取櫃位會於今日下午一時重開，郵政信箱大堂則如常開放。



該兩名郵差負責內勤工作及於櫃位收取郵件，他們在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。獲悉上述事件後，已安排與該兩名郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：TOPick港聞組