【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度

▲ 本港地區今日天氣預測 天氣寒冷。（譚以諾攝）

天文台今日（22日）表示，寒冷警告仍生效，早上6時市區氣溫約10度，而新界再低1至2度，如沙田約9度及大埔約7度。有雨區掠過本港，大部分地區錄得5毫米以上雨量，預料日間氣溫徘徊11度，持續寒冷有雨，稍後雨勢較為頻密。展望未來數天仍然寒冷，不過一股雲帶及雨帶預計明天逐漸東移，周四及五雲量會減少，氣溫回升。

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天文台預測今日本港地區天氣寒冷，密雲有雨，稍後雨勢較為頻密，吹和緩至清勁北風，高地間中吹強風。展望未來2至3日早上持續寒冷。明日下午天色好轉。本周後期大致天晴，氣溫逐步回升。

根據9天天氣預報，明天大致多雲，早上有雨及寒冷，但下午天色好轉，短暫時間有陽光。周四則大致天晴，早上寒冷。兩日最低氣溫約9度。周五就大致天晴，惟早上寒冷，氣溫回升至最高18度。

▲ 未來9天天氣預報。

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記者：余思嵐