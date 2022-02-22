  • 10°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 09:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度

社會 09:27 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港地區今日天氣預測 天氣寒冷。（譚以諾攝）

天文台今日（22日）表示，寒冷警告仍生效，早上6時市區氣溫約10度，而新界再低1至2度，如沙田約9度及大埔約7度。有雨區掠過本港，大部分地區錄得5毫米以上雨量，預料日間氣溫徘徊11度，持續寒冷有雨，稍後雨勢較為頻密。展望未來數天仍然寒冷，不過一股雲帶及雨帶預計明天逐漸東移，周四及五雲量會減少，氣溫回升。

    點擊圖片放大
    +2

天文台預測今日本港地區天氣寒冷，密雲有雨，稍後雨勢較為頻密，吹和緩至清勁北風，高地間中吹強風。展望未來2至3日早上持續寒冷。明日下午天色好轉。本周後期大致天晴，氣溫逐步回升。

根據9天天氣預報，明天大致多雲，早上有雨及寒冷，但下午天色好轉，短暫時間有陽光。周四則大致天晴，早上寒冷。兩日最低氣溫約9度。周五就大致天晴，惟早上寒冷，氣溫回升至最高18度。

未來9天天氣預報。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https//bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【強制檢測】22住宅大廈納強檢分布全港14區　荃灣環宇海灣上榜
23:15 2022/02/21
【強制檢測】22住宅大廈納強檢分布全港14區　荃灣環宇海灣上榜
【污水監測】12屋苑污水樣本陽性灝景灣金獅花園上榜　 政府籲居民進行病毒檢測
今日 00:09
【污水監測】12屋苑污水樣本陽性灝景灣金獅花園上榜　 政府籲居民進行病毒檢測
【新冠肺炎】政府部門再有職員染疫　涉食環署1名工人及2名郵差【不斷更新】
今日 09:01
【新冠肺炎】政府部門再有職員染疫　涉食環署1名工人及2名郵差【不斷更新】

你可能感興趣

【強制檢測】22住宅大廈納強檢分布全港14區　荃灣環宇海灣上榜
23:15 2022/02/21
【強制檢測】22住宅大廈納強檢分布全港14區　荃灣環宇海灣上榜
【污水監測】12屋苑污水樣本陽性灝景灣金獅花園上榜　 政府籲居民進行病毒檢測
今日 00:09
【污水監測】12屋苑污水樣本陽性灝景灣金獅花園上榜　 政府籲居民進行病毒檢測
【新冠肺炎】政府部門再有職員染疫　涉食環署1名工人及2名郵差【不斷更新】
今日 09:01
【新冠肺炎】政府部門再有職員染疫　涉食環署1名工人及2名郵差【不斷更新】
疫情 寒冷天氣 天文台 沙田 大埔

最高瀏覽

【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
16:37 2022/02/21
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
15:05 2022/02/21
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀