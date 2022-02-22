【離巢北上】高海寧內地拍劇+帶貨盆滿缽滿　傳高Ling離巢TVB新劇由黃智雯頂上

▲ 有傳「TVB咪神」高海寧離巢。

高Ling高海寧近年於內地發展不俗，除拍劇外亦跟王祖藍帶貨，北上搵真銀工作不斷。故最近有指入行14年的高海寧計劃離巢TVB，由此令她失去劇集《隱娘》的角色，並將角色交由失落視后的黃智雯代演。

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北上賺人仔

高海寧自從客串內地百億點擊劇集《三十而已》後，身價升高百倍之餘連帶人氣亦急升，加上跟王祖藍帶貨，令她於短時間內勁賺7位數人仔，更傳她有意離巢TVB。

據悉，TVB於內地開拍的劇集《隱娘》找來了譚俊彥、秦嵐和楊謹華演出，並早已將一個角色留給高海寧，不過由於高海寧已萌生去意，即使她人在內地仍不獲今次的演出機會。

有指TVB打算將角色交由尚在香港為《隱門》拍攝中的黃智雯，年初失落視后的她獲得TVB重視，並讓她先拍攝《隱門》的外景，方便北上在內地拍攝《隱娘》，其後再回港補拍《隱門》的其他戲份。

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參加港姐入行

現年35歲的高海寧於2008年參加《香港小姐競選》且入圍最後五強，參選後便簽約成為TVB旗下藝人。

高海寧過往因身材突出而被封為「咪神」，初出道已接獲不少工作，直到2014年獲得飛躍進步女藝員，便開始備受力捧。

高海寧於2019年播出的《婚姻合伙人》首度擔正，同年獲TVB連播四劇《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》，令她人氣持續上升，演技亦開始漸漸獲得觀眾認同。