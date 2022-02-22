【第五波疫情】深圳口岸再多11名跨境司機確診　深圳國際會展部分區域轉作跨境貨物接駁點

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廣東省深圳市人民政府口岸辦公室昨天（21日）通報，指再發現11名跨境貨車司機確診新冠肺炎，且確診司機均已返港，累計有105名跨境司機確診。

深圳市人民政府口岸辦公室提醒廣大跨境司機做好自身防護，嚴格執行內地疫情防控措施。

另外，深圳國際會展中心公告指，根據深圳市疫情防控工作要求，及寶安區政府跨境貨物運輸防疫工作的整體部署，深圳會展中心1、2號展廳及南廣場等室外區域，將作為寶安區跨境貨物運輸一級接駁點，徵用期料一個月。

會展中心稱，徵用期間，有關區域將作閉環管理，徵用結束後將全面清理及清毒，及後才正式對外開放。

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責任編輯：余思嵐