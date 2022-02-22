【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況

▲ 劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡，個案均現急性腦炎、腦水腫等情況。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，昨日（21日）再增一名11個月的女嬰染疫離世，女嬰早前因持續抽搐、發燒，送到深切治療部留醫，惟其情況持續惡化，心肺功能一度停頓，延至20日黃昏離世（詳情即看：【下一頁】）。疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，對於接二連三出現相關個案，感到十分擔憂，又說由於相關兒童個案都出現急性腦炎的情況，擔心Omicron BA.2是否有再變異。

劉宇隆在一個電台節目表示，該名11個月大的女嬰是本港過去10日內、第3名5歲以下兒童感染離世的個案，認為要盡力找出背後原因。他與內地來港的專家，分析過這3宗幼童死亡個案，發現患者曾出現抽搐，而且檢查下發現都有腦水腫、急性腦炎、上呼吸感染等情況。他估計，可能涉及這些兒童沒有接種疫苗，而且過去兩年較少機會上學，減少接觸一般性的冠狀病毒，影響保護力，令他們遇到新冠病毒時，未能產生交叉免疫，亦可能是涉及先天免疫功能缺陷。

劉宇隆認為，當局需要再加大力度推動接種疫苗，又建議可考慮接種第二及第三劑疫苗之間的距離是否可以縮短至兩個月。至於有染疫幼童未入院已死亡，他指需驗屍確定死因。

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責任編輯：李榮忠