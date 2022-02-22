【楚原離世】歷盡事業高低見慣人情冷暖　楚原人生金句：明天總比昨天好

資深導演、演員楚原昨日（2月21日）病逝消息，享年87歲。楚原於1956年開始加入電影圈，執導多套經典電影作，包括《可憐天下父母心》、《黑玫瑰》、《七十二家房客》、《流星蝴蝶劍》、《天涯明月刀》、《愛奴》等。

在2017年舉行的第37屆香港電影金像獎，楚原獲頒終身成就獎以表揚其影壇貢獻。當晚楚原致謝詞充滿人生智慧，當年已獲一致讚好。

【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲 奉獻影圈逾半世紀

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在昨晚，網民知道楚原離世後，他當晚楚原在金像獎致謝詞再度洗版。他在台上先回憶自己事業的起跌：

將一個終身成就獎，獎比一個終身無乜成就嘅楚原，你哋即係監生要我講句受之有愧啫，我的確係受之有愧。



回首半生青衫人老，喺漫長嘅人生中，有開心時候，但係困難嘅日子亦都唔少，人生大概都係失意倍多，如意少。我破咗香港賣座紀錄，老闆即刻同我寫張新合同人工加咗十倍，個個都話，我係香港最幸運嘅導演。 十幾年後，我嘅戲唔賣錢喇，拍完幾部仆街片呢就想拍，《天龍八部》。開鏡前一日，方逸華小姐出嚟撕咗張通告唔比拍，入到寫字樓第一句就問我：「邊個比你拍天龍八部架？蝕咗本你有得賠咩？」最後兩句就係話：「楚原，你根本唔懂電影藝術！你根本唔識拍電影！」嗰陣時人人都話，我係邵氏公司最難堪嘅導演。

然後，楚原續稱：

但係「人生」，呢這兩個字呢，就係，「歡聲」同「淚影」四個字砌成嘅，無乜奇怪吖。任何人，無論你琴日幾風光，亦無論你琴日幾失意，聽日天光嘅時候你一樣要起身做返一個人，繼續生活落去，因為明天總比昨天好，呢個就係人生！ 唔講你唔知啊，人生原來同打麻雀一樣架咋，有東南西北風架，你打到北風嘅時候呢，又係另外一個人生。

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最後他表示：

如果你好似我咁，老到無得撈喇，記得後生淨返個錢啊，老到好似我咁，連終身成就獎呢個老人牌都攞埋喇，咁你就應該，應該咩啊？應該「管他天下千萬事，閒來輕笑兩三聲」，到老嘅時候，無論外面發生咩事，「管他喜怒哀樂，管他恩怨情仇」，全部都當佢係菩提明鏡，笑吓就算架喇。 古今多少事，都付笑談中，最後我送比大家我喜歡嘅幾句話：「當你回首往事時，不因碌碌無為而悔恨，不因虛度年華而羞恥，咁你就可以好驕傲咁同自己講，你無負此生！」