【楚原離世】南紅默當丈夫事業後盾　相愛超過半世紀成圈中模範夫婦

▲ 楚原南紅相愛超過半世紀。

資深大導演楚原昨日因病離世，享年87歲。在50年代80年代拍過不少賣座電影的楚原，事業成就早被認同，而楚原跟妻子南紅也是圈中模範夫妻，二人結婚超過半個世紀，依然相親相愛。

著名導演兼演員楚原病逝消臮，昨日已在影圈流傳，消息後得到電影人證實。

不過多位跟楚原相熟的藝人如胡楓、汪明荃當時都未相信屬實，其中羅蘭表示十日前曾跟南紅通電話，當時也未知楚原是否生病。

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楚原和南紅都是在粵語片年代已認識，楚原在50、60年代已執導不少電影，包括《可憐天下父母心》、《愛奴》、《三少爺的劍》、《七十二家房客》、《大丈夫日記》等，90年代在TVB則演出《卡拉屋企》等劇集。

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南紅主動向楚原提婚

南紅自小隨家人由廣州來香港，當時在媽媽的朋友介紹向跟粵劇名伶紅線女拜師學做戲，跨入虎度門展開演戲人生，後來也加入影圈，她曾演粵語片《神鵰俠侶》女主角，是史上首位銀幕「小龍女」。

南紅曾接受港台《一起走過》訪問，稱年青時跟不少英俊男星合作，卻沒有人追求，如跟謝賢拍了44部戲也沒有擦出愛火。「謝賢有好多女朋友呀，張英才也有女友，故一直沒有人追求我。」

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至於她跟楚原早就結識，但相識很久才開始約會。南紅憶述：「我做臨時演員已識楚原，是經張活游介紹，他當時做編劇，至合作《七重天》開始多交談。」

南紅姐稱：「那時演員們多數下午2點回公司，經常一齊飲茶，許多時飲飲吓其他人就離開，常剩下我和楚原，便一齊去看戲。」

二人由看戲吃飯開始約會，但南紅笑道交往9年，彼此都未有拖過手，也不知是否正式拍拖。

而南紅以前也曾提及，是自己主動向楚原提出訂婚，她指小時候覺得訂婚很開心，彼此戴了戒指便認定對方，於是便向楚原提出此想法，結果二人在平安夜在雙方父母見証下訂婚。

南紅跟楚原由9年來沒有拖手，最後互相牽手走過半世紀婚姻，成模範夫妻。

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楚原愛南紅不追求物質

楚原6年前拿金像獎終身成就獎，便帶同太太南紅和小孫女一同上台，分享人生喜悅時，南紅在台上一直相伴。

後來楚原接受港台車淑梅訪問時，被問及為何致辭中不提太太，也沒有拖着她的手， 楚原笑言自己平衡感較差，南紅既要看顧自己，又要照顧台上的乖孫，故自己也沒多閑暇去顧及。

南紅跟楚原在60年代合作電影而結緣，夫妻走了超過半世紀，楚原依然情深義重。他表示：「我們結婚51年了，我相信緣分，愛情、婚姻、朋友都不可強求。我思想方面很浪漫，但我亦是個普通人，不拘小節，南紅也一樣。我喜歡南紅正因為她夠普通，不追求物質，多好。」