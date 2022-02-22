【第五波疫情】中銀滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務【不斷更新】

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本地疫情嚴峻，本港昨新增7,533宗新冠肺炎確診個案，再創單日新高，當局另收到6,892宗新呈報個案。各行各業都有員工確診，店舖或分行需要暫停營業，進行消毒清潔。

【12:22】

中銀香港今日（22日）表示，因應有分行員工初步確診，本行部分分行將由今日起暫停營業，直至另行

通知。

涉及分行包括

中環永安集團大廈分行

上環分行

灣仔中國海外大廈分行

石塘咀分行

金華街分行

北角恆英大廈分行

黃埔花園分行

土瓜灣分行

九龍廣場分行

開源道分行

下葵涌分行

大圍分行

元朗青山道分行



早前因應員工確診而暫停營業的又一城分行及尖沙咀分行將由今日起恢復營業，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。

【11:42】

恒生銀行今日（22日）宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，以下分行將由今天起暫停服務，直至另行通知。

九龍總行 有關員工最後上班日：2月21日

新蒲崗分行 有關員工最後上班日：2月18日

元朗教育路分行 有關員工最後上班日：2月18日及2月21日

恒生銀行表示，會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦已安排在上述分行進行深層清潔及消毒。上述分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

【10:33】

滙豐銀行今日（22日）宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，7間分行即日起暫停服務，直至另行通知。

有關分行包括觀塘分行及卓越理財中心、商業客戶服務中心；新蒲崗大有街、東涌分行；鰂魚涌、上水中心、荃灣卓越理財中心，以及西環西寶城分行及卓越理財中心。有關員工最後上班日介乎上周一（14日）至上周六（19日）。

滙豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

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責任編輯：余思嵐