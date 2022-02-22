【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業

▲ 黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成，約300間食肆結業。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗，港府正實施抗疫以來最嚴謹的社交距離措施，包括將二人限聚令擴至私人場所。食物及衞生局局長陳肇始表示，社交距離措施無條件放鬆，港府正研究進一步收緊。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，第五波疫情收緊社交距離措施下，他形容食肆生意一落千丈，食肆全日生意只剩兩三成，估計有超過1,200間食肆已經暫時停業，約200至300間已經結業。

黃家和在一個電台節目上表示，港府正研究進一步收緊社交距離措施，他估計收緊的方向，相信會再縮短營業時間，或D類食肆亦只限2人一檯。 他指，現時仍有營業的食肆，相信都是「蝕住做」，而且街道上人流已相當稀疏，如果再收緊措施，只會令市民卻步，不敢外出，很多食肆都無條件再繼續經營。

他期望，明天發表的財政預算案可以推出保就業計劃3.0，並能惠及餐飲業界。

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責任編輯：李榮忠