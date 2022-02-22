  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成　約300間食肆結業

社會 10:32 2022/02/22

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

黃家和指社交距離措施下食肆全日生意只剩3成，約300間食肆結業。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗，港府正實施抗疫以來最嚴謹的社交距離措施，包括將二人限聚令擴至私人場所。食物及衞生局局長陳肇始表示，社交距離措施無條件放鬆，港府正研究進一步收緊。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，第五波疫情收緊社交距離措施下，他形容食肆生意一落千丈，食肆全日生意只剩兩三成，估計有超過1,200間食肆已經暫時停業，約200至300間已經結業。

黃家和在一個電台節目上表示，港府正研究進一步收緊社交距離措施，他估計收緊的方向，相信會再縮短營業時間，或D類食肆亦只限2人一檯。 他指，現時仍有營業的食肆，相信都是「蝕住做」，而且街道上人流已相當稀疏，如果再收緊措施，只會令市民卻步，不敢外出，很多食肆都無條件再繼續經營。

他期望，明天發表的財政預算案可以推出保就業計劃3.0，並能惠及餐飲業界。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度
今日 09:27
【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
今日 10:04
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
【第五波疫情】深圳口岸再多11名跨境司機確診　深圳國際會展部分區域轉作跨境貨物接駁點
今日 09:58
【第五波疫情】深圳口岸再多11名跨境司機確診　深圳國際會展部分區域轉作跨境貨物接駁點

你可能感興趣

【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度
今日 09:27
【寒冷天氣】寒冷天氣持續到周四　周五氣溫逐回升至最高18度
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
今日 10:04
【第五波疫情】劉宇隆憂慮接連出現幼童染疫死亡　個案均現急性腦炎、腦水腫等情況
【第五波疫情】深圳口岸再多11名跨境司機確診　深圳國際會展部分區域轉作跨境貨物接駁點
今日 09:58
【第五波疫情】深圳口岸再多11名跨境司機確診　深圳國際會展部分區域轉作跨境貨物接駁點
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測 限聚令 黃家和 結業 餐飲 香港

最高瀏覽

【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
16:37 2022/02/21
【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
15:05 2022/02/21
【確診消息】消息：新增約7533宗確診個案　多幢大廈強檢發現初確患者
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀
22:09 2022/02/21
【楚原離世】名導演楚原不敵病魔辭世享年87歲　奉獻影圈逾半世紀