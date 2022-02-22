【Super Tiger】許俊豪受TVB力壓力過大放負？　Lincoln發文解釋自認垃圾原因

現年30歲的許俊豪（Lincoln）曾爲組合天堂鳥（BOP天堂鳥）成員，在天堂鳥於2021年決定解散組合後，Lincoln簽約邵氏兄弟作獨立發展。而曾經作爲男團成員的他又再加入TVB的「期間限定」10人男團Super Tiger。

雖然網民對Super Tiger的評價卻似乎彈多於讚，不過多少反映Super Tiger的10位成員受TVB關注，而Lincoln獲不少工作機會，可是或也因此令Lincoln壓力太大而忍不住「放負」。

有傳他在拍攝新劇《法言人》時因狀態差被導演大罵，Lincoln日前在個人IG的限時動態中寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等字句。

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Lincoln大派定心丸

Lincoln自稱是垃圾，情況難免令人擔心。事件也被「瓊姐娛樂台」所報道，網民留言：「豁！豁出去！」、「超級苦」、「啱啱開始有job就壓力爆煲？ 咁譚仔姐姐都叻過你」。在「瓊姐娛樂台」的帖文出現不久，Lincoln上載自己身在醫院的相，寫道：「各位唔好意思呀 因為最近踩單車炒車 唔認垃圾唔得」。

而早在相關報導出現前的數小時，Lincoln也有在Instagram帖文、限時動態解釋自己自認是垃圾的原因：「單車係我最喜愛的運動之一 前排我踩單車的時候，唔小心發生左意外，周身傷哂，好彩無骨折。係班車友面前，絕對要認自己係垃圾。所以等我好返晒，約番我去踩車喇。」

他又以Hashtag交代現況：「#休養中#早日康復回歸工作#熱愛演戲#身體健康#垃圾」

他在限時動態內也有回應：「唔好意思，最近踩單受傷，所以太垃圾」。他於昨晚（21日）於Instagram以題爲「炒車的後果」作直播，他指自己現時也大感無奈、承認自己踩單車踩得不好，又透露自己即將康復，也不希望影響拍劇。他又再提到自己上載的「我係垃圾」限時動態，稱被誤解，實質是踩單車受傷。

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組天堂鳥出道

Lincoln、、葉泓聲（Gordon）、歐喬鋒（Tyrese）組成天堂鳥出道，於2014年推出首支歌曲《登陸太陽》，由於組合成員舞姿奇怪、打扮浮誇、曲風模仿韓國流行音樂，故被稱為「MK Pop」，直至現時也成為網民的討論話題。

組合先後轉換公司，事緣三子於2016年6月時以拍攝不雅照片及分發利潤不均勻等行為控告兩間經理人公司未履行合約，並要求解約。後來於2018年簽約新公司天盟娛樂，曾推出歌曲《故作瀟灑》、《重新》等，於去年7月於九展舉行告別演唱會《The Last Dance！》。

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演變態殺手受注目

Lincoln簽約邵氏兄弟、無綫後就向影視圈發展，他早前在《愛上我的衰神》內飾演小渝（區明妙飾）的中學美術老師兼男友竇哲人，每當他找不到畫畫靈感時就會以暴力對待女友小渝，最後更將對方殺死並棄屍荒野。後來他又企圖虐殺現任女友阿欣（谷婭溦飾），看得令人心寒。

網民也大讚Lincoln表現亮眼：「恐怖藝術家Lincoln (天堂鳥成員) 眼神做得好好」、「天堂鳥真係好岩做變態佬，一啲都唔似第一次拍劇」、「估唔到你做戲都幾好，其實你可能拍戲好過唱歌」。另外，他早前也有於處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演虛構人物阿猛，與尚善（滕麗名飾）有對手戲。

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解釋自稱原因

Lincoln又以Hashtag交代現況：「#休養中#早日康復回歸工作#熱愛演戲#身體健康#垃圾」

他在限時動態內也有回應：「唔好意思，最近踩單受傷，所以太垃圾」。

Lincoln於昨晚（2月21日）於IG以題爲「炒車的後果」作直播，他指自己現時也大感無奈、承認自己踩單車踩得不好，又透露自己即將康復，也不希望影響拍劇。他又再提到自己上載的「我係垃圾」限時動態，稱被誤解，實質是踩單車受傷。