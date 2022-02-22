【兒童確診】「生仔要考牌」版主一家三口染疫　4歲兒未打針高燒39.5°C留家休息

▲ 家長界熱門facebook專頁「生仔要考牌系列」版主一家三口染疫，其中4歲兒子發高燒至39.5°C。

第五波疫情持續，確診個案連日上升，包括大批幼童染疫，家長界熱門facebook專頁「生仔要考牌系列」版主Kelvin昨晚發帖文表示，自己一家三口也不幸中招，其未打針的4歲兒子熹熹發高燒至39.5°C，但精神尚好，現留家休息未有前往醫院。

「生仔要考牌系列」版主Kelvin在專頁表示，自己「一家都中晒」，並分享了快速測試呈陽性的照片，之後在私營化驗所也檢驗出陽呈，所以專頁要不定期休息數天，原本正編輯中的投稿也要暫停，「無乜精神搞落去」。

他續稱，自己一家人情況尚可，尤其正發燒的兒子比大人更精神，「阿仔燒到39.5°C，不過點解仲精神過小編？」，一家人未有前往醫院，在家自我隔離和食藥休息，「近日加埋都食咗兩打必理痛。」

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妻接種2劑復必泰 病徵較快消退

Kelvin向TOPick表示，太太Mavis已接種兩劑復必泰疫苗，自己和兒子則未接種，兒子原本已預約打針，染疫後須將接種計劃推遲。有打針的Mavis病徵較快消退，自己的精神較差，想不到兒子仍有精力，可能新陳代謝快。

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家中需常備發燒藥 多飲水休息

現在他們正等待衛生署致電安排做深喉檢測，要做到陰性為止。幸好他們家中一直有常備退高燒藥，相信多飲水及多休息就OK，會密切留意兒子的病況，一旦病徵嚴重一定會看醫生。

不少網民都紛紛留言支持，提醒Kelvin一家「見字飲水，休息多啲！」、「無事，唔洗驚」、「要保重，有精神再分享過程等大家知多點識應對」；也有曾確診的過來人分享道︰「飲大量水，食必理痛，狂休息，12個鐘又係一條好漢。」

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責任編輯︰林綺玲