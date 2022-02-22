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【封區檢測】沙田頌安邨頌群樓污水樣本呈陽性　晚上6時起圍封【不斷更新】

社會 18:15 2022/02/22

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沙田頌安邨頌和樓1170人接受檢測，發現49宗初步陽性和4宗結果不確定個案。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【18:05】

政府自晚上6時起，指明沙田頌安邨頌群樓為「受限區域」。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。
　　　
政府發言人表示，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:30】

沙田恆安邨恆峰樓有初陽患者及污水檢測陽性，2時30分起圍封強檢（詳情即看：【下一頁】）。

【10:39】

港府昨日（21日）限制沙田頌安邨頌和樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，共發現49宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案。

大廈約有1,170人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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