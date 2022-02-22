【封區檢測】深水埗南昌邨過千人受檢　發現逾百宗初步陽性【不斷更新】

▲ 沙田頌安邨頌和樓1170人接受檢測，發現49宗初步陽性和4宗結果不確定個案。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【19:01】

港府昨日（21日）限制深水埗南昌邨昌逸樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，約640名身處「受限區域」內的人士接受檢測，共發現72宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約310戶，當中約45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約140名受檢人士的檢測報告，發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府宣布執法行動在今日下午約9時完結。

港府昨日亦限制深水埗南昌邨昌謙樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，約460名身處「受限區域」內的人士接受檢測，共發現63宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約130名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。執法行動在今日下午約9時完結。

【18:05】

政府自晚上6時起，指明沙田頌安邨頌群樓為「受限區域」。在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（23日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



政府發言人表示，由於近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:30】

沙田恆安邨恆峰樓有初陽患者及污水檢測陽性，2時30分起圍封強檢（詳情即看：【下一頁】）。

【10:39】

港府昨日（21日）限制沙田頌安邨頌和樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，共發現49宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案。

大廈約有1,170人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組