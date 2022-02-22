【疫苗通行證】食衞局：豁免情況非讓市民「鑽空子」不打針　不排除日後收緊豁免要求

▲ 港府宣布在本周四起實施「疫苗通行證」。（資料圖片）

本港昨新增7,533宗新冠肺炎確診個案，再創單日新高，當局另收到6,892宗新呈報個案。鑑於本地疫情極度嚴峻，港府宣布在本周四起實施「疫苗通行證」，屆時12歲或以上人士進入商場、食肆等表列處所，須接種最少一劑新冠疫苗。食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表示，疫苗通行證的措施是希望市民打針，而不是「鑽空子」不打針，強調不排除日後會收緊豁免要求。

疫苗通行證將適用於食肆、超市、商場、百貨公司等表列處所，屆時只有接種疫苗或豁免人士可進入，並會分為主動及被動查核2類處所。前者適用於食肆、會址等處所，市民進入前須掃瞄安心出行及主動出示疫苗通行證，處所人員可以手機程式掃瞄確認資料。而後者適用於人流較多的處所，如超市、商場、百貨公司和街市等，市民進入前只需掃瞄「安心出行」，但不需主動出示疫苗通行證。

蔡傑銘今早（22日）在電台中被問到，如有市民進入處所時發現無疫苗紀錄，處所負責人是否亦有責任，他表示由於食肆等處所負責人需作「反掃」工作，故負責人會有一個盡責的條件，惟明白他們未必有能力核實個人身分，在辨認身分方面就會交由執法人員，因此一般不會處罰負責人，如發現此情況，當局會追究相關顧客，包括涉及不遵守防疫規例，及使用虛假文書。

疫苗通行證下均有多個豁免情況，包括市民如途經商場回家、上下班或取外賣等。如市民解釋進入商場前往買外賣，或正在搜尋食肆，會否構成「灰色地帶」，蔡傑銘表示有關豁免是希望針對一些已在食肆下單的市民，因他們可提供下單紀錄，又指當局會視乎每宗個案的證據，強調有關措施是希望市民接種疫苗：

其實這個措施（疫苗通行證）是希望市民接種疫苗，而不是「鑽空子」不打針。由於市民出街始終有風險，打針是為了保護自己、家人或社會，而不是用不同方式去考量，哪個地方可以獲豁免、哪個地方可以不打針進入等。

他表示，在相關措施下，不想有太多人獲得豁免，否則便有違推行措施的目的，亦有可能會構成不公平的情況，或會令部分人覺得為何進入商場的店舖須有「疫苗通行證」，而取外賣則不需要，強調不排除日後會收緊豁免要求。另外，在措施實施後，食環署及警方等部門會展開執法行動，到不同處所抽查，按以往經驗，在嚴格執法行動下，市民會較遵守防疫要求。

蔡又指，雖港府視打2針為完成接種，而第3針只是加強劑，但在Omicron變種病毒威脅下，接種第3針會有更好保護，故在6月30日後，「疫苗通行證」會要求市民在接種2針後的9個月，接種加強劑，才可進入不同處所。



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責任編輯：郭詩詩