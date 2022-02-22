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【外傭檢疫】 3月1日起外傭抵港可於指定酒店或隔離設施檢疫　另兩酒店轉作社區隔離設施

社會 11:02 2022/02/22

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外籍家庭傭工檢疫的最新安排。（資料圖片）

​政府今日（22日）表示，由3月1日起，所有來港工作的外籍家庭傭工均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫，亦可與其他海外地區抵港人士一樣，選擇於指定檢疫酒店接受強制檢疫。

指定檢疫設施如下:

另外，當局又指，將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施，供新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士入住隔離。

為現正入住或將入住麗豪航天城酒店 或 富薈馬頭圍酒店強檢外傭安排如下：
 

  • 政府將安排於3月1日前入住麗豪航天城酒店的外傭遷往香港沙田萬怡酒店繼續檢疫。相關外傭、僱主或職業介紹所無須另行為外傭預約繼續檢疫的房間。

    麗豪航天城酒店會退回已繳付的餘下檢疫日子的房費，而香港沙田萬怡酒店會逐一聯絡僱主或職業介紹所，收取餘下檢疫日子的房費。任何房價差額會由政府承擔。然而，如外傭強制檢疫令註明的完成檢疫日期為本月24日前，則將繼續於麗豪航天城酒店完成檢疫
     
  • 如外傭原定於3月1日或之後入住麗豪航天城酒店或富薈馬頭圍酒店，酒店會全數退回已繳付的房費。僱主或職業介紹所可另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店

發言人提醒僱主或職業介紹所，為外傭預訂指定檢疫設施或酒店房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待設施╱酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序；而外傭入住時，須提供上述文件以供查核。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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