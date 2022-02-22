【MIRROR成員】教主把首個海外獎座贈父母　Anson Lo預告將出新歌：謝謝你們每一位！

▲ 首個海外獎座到手即贈父母，AnsonLo預告新歌數日內推出。

人稱「教主」的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），去年揚威海外，在韓國樂壇大型頒獎禮《Mnet Asia Music Awards》（簡稱MAMA）獲頒「最佳新人亞洲歌手」。昨日（2月21日），獎座終於到教主手上，一向孝順的Anson Lo決定把獎項轉贈父母，並透露於日內即將推出新歌。

教主Anson Lo出名孝順，平日忙於工作的他趁著昨晚有時間特地回老家跟父母見面飯聚，更為父母送上驚喜。

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▲ （instagram圖片）

Anson Lo在MAMA揚威

去年底獲韓國大型音樂頒獎禮MAMA頒發「最佳新人亞洲歌手」的教主，因疫情關係未有機會登上頒獎禮舞台表演，該獎項更是直到近日才終於到手。

教主則決定把這座首個來自海外的獎項，轉贈於「教父」和「教母」：「終於把獎座從公司拿回家～這一個「經歷」，盼望令一直支持我的神徒們自豪之外，能夠讓自己的父母高興，心裏也有一種莫名的感動。」

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教主推出新歌

此外，早前MIRROR官方平台宣布，今個月即將有4首新歌推出，其中一首屬Anson Lo新歌，而他亦在帖文透露：「2022年的第一首歌，幾日後即將推岀了～今年一定會繼續努力，謝謝你們每一位！」

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